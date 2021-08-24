“الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق مشروع “فاتورة”

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، مشروع “فاتورة”، والذي يأتي ضمن المشروعات الرقمية للهيئة.
وأكد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن مشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” يُعد أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة التي تقودها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويوائم أحدث ما توصلت إليه الاقتصادات العالمية الرائدة، مشيرًا إلى أنه سيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة.
يُذكر أنه من المقرر تطبيق المرحلة الأولى من “الفوترة الإلكترونية” علــى المكلفيــن الخاضعيــن للائحتها اعتبارًا من 4 ديسمبر من هذا العام، والتي تستوجب إصــدار وحفــظ الفواتيــر الضريبيــة والإشعارات المدينــة والدائنــة المرتبطــة بهــا بطريقــة إلكترونيــة. وفق “أخبار 24”.
شاهدوا معنا الفيديو الخاص بإطلاق مشروع #فاتورة#الفوترة_الإلكترونية#زاتكا pic.twitter.com/7rPjBQrn1g
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 24, 2021