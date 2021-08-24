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أخبار محلية > بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية
25/08/2021   1:17 ص

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

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استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشملت العمليات القبض على مقيمين ارتكبا عددًا من جرائم النصب والاحتيال في القصيم، تمثلت في جمع الأموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إلقاء القبض على مواطن قام بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في الرياض، معرضًا حياة الموجودين للخطر. وفق “أخبار 24”.

وألقى الأمن القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من سوريا، تورطوا بسرقة مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائمهم، والتي تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمبانٍ تحت الإنشاء في الرياض.

بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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