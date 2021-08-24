بالفيديو.. “الأمن العام” يستعرض أبرز الجرائم التي قبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية

استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجرائم التي باشرها وألقى القبض على مرتكبيها خلال الأيام القليلة الماضية.
وشملت العمليات القبض على مقيمين ارتكبا عددًا من جرائم النصب والاحتيال في القصيم، تمثلت في جمع الأموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إلقاء القبض على مواطن قام بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في الرياض، معرضًا حياة الموجودين للخطر. وفق “أخبار 24”.
وألقى الأمن القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية وآخر من سوريا، تورطوا بسرقة مركبة واستخدموها في تنفيذ جرائمهم، والتي تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمبانٍ تحت الإنشاء في الرياض.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/2ATbRDPgAe
— الأمن العام (@security_gov) August 24, 2021