مران الهلال.. اجتماع فني من جارديم باللاعبين.. وإراحة لسلمان الفرج

أجرى فريق الهلال، مساء الثلاثاء، مرانًا اعتياديًا؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه الباطن يوم (الجمعة) المقبل.
وعقد المدير الفني البرتغالي، ليوناردو جارديم قبيل المران اجتماعًا فنيًا باللاعبين في مقر المعسكر.
وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة.
وفرض جارديم عددًا من الجمل التكتيكية اختتمها بمناورة على جزء من الملعب.
وأراح الجهاز الفني سلمان الفرج عن التدريبات بعدما خضع ظهر أمس فحوصات طبية.
وشهدت الحصة التدريبية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل. وفق “أخبار 24”.