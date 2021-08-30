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أخبار المناطق > شرطة جازان تضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
30/08/2021   3:25 م

شرطة جازان تضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان من ضبط 29 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تم ضبط المخالفين واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

وتنصّ الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال كان المخالف من غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة. وفق “أخبار 24”.

شرطة جازان تضبط 29 شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

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