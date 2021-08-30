اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الإثنين، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضيّة للدورة الانتخابية 2021 – 2024.
وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها على النحو التالي:
1- علي بن حسين بن على رضا، رئيسًا للاتحاد السعودي للتجديف.
2- مشعل بن عبدالمحسن الحكير، رئيسا للاتحاد السعودي للسهام.
3- فهد بن عبدالله السبيعي، رئيسا للاتحاد السعودي للمصارعة.
4- علن بن سميح مقبول، رئيسا للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (الترياثلون).
5- حسام بن عصام قباني، رئيسا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
6- عبدالعزيز بن فهد البسام، رئيسا للاتحاد السعودي للجودو.
7- مها بنت أحمد الجفالي، رئيسا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.
8- ناصر بن صعب الشمري، رئيسا للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
9- عادل بن قاضي العقيلي، رئيسا للاتحاد السعودي للاسكواش.
10- محمد بن عبدالله النمر، رئيسا للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.
11- خالد بن سليمان السعد، رئيسا للجنة السعودية للبادل.
12- خالد بن متلع المهري، رئيسا للجنة السعودية للكوراش.
13- سالم بن مساعد المولد، رئيسا للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.
وفق “أخبار 24”.