اعتمد وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الإثنين، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضيّة للدورة الانتخابية 2021 – 2024.

وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها على النحو التالي:

1- علي بن حسين بن على رضا، رئيسًا للاتحاد السعودي للتجديف.

2- مشعل بن عبدالمحسن الحكير، رئيسا للاتحاد السعودي للسهام.

3- فهد بن عبدالله السبيعي، رئيسا للاتحاد السعودي للمصارعة.

4- علن بن سميح مقبول، رئيسا للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي (الترياثلون).

5- حسام بن عصام قباني، رئيسا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

6- عبدالعزيز بن فهد البسام، رئيسا للاتحاد السعودي للجودو.

7- مها بنت أحمد الجفالي، رئيسا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

8- ناصر بن صعب الشمري، رئيسا للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

9- عادل بن قاضي العقيلي، رئيسا للاتحاد السعودي للاسكواش.

10- محمد بن عبدالله النمر، رئيسا للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

11- خالد بن سليمان السعد، رئيسا للجنة السعودية للبادل.

12- خالد بن متلع المهري، رئيسا للجنة السعودية للكوراش.

13- سالم بن مساعد المولد، رئيسا للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

التشكيل الجديد

التشكيل الجديد

وفق “أخبار 24”.