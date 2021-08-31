أعلنت شرطة منطقة الرياض إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو متداول وثق واقعة هروب قائد مركبة من إحدى المحطات شرق العاصمة دون دفع قيمة الوقود.
وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إلى مقطع الفيديو المتداول الذي وثق حـادثة هروب قائد المركبة دون دفع قيمة الوقود، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة.
وأوضح الرائد الكريديس أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم، مواطنان ومقيم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.