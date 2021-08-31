أنهى نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، والمشرف العام على كرة القدم، أحمد عصام كعكي، اليوم الثلاثاء، الجدل بشأن المفاوضات لضم صفقة محترف الوحدة، اللاعب البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال “كعكي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أود أن أوضح بأن تقدمنا بعرضنا لاستعارة اللاعب أنسيلمو من شقيقنا نادي الوحدة، إلا أن محاولة وكيل أعماله في خلق حالة من المزايدة بين الأندية هي ما دفعتنا للانسحاب من المفاوضات”.
وأوضح “كعكي”: “ولا صحة لتقديم عرض جديد للاعب، حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة نادي الوحدة الذين أشكرهم على احترافيتهم في المفاوضات بسحب عرضنا رسمياً”. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، قد أشارت الساعات الماضية، إلى أن إدارة الاتحاد قدمت عرضها الأخير للبرازيلي أنسيلمو، في محاولة أخيرة لكسب خدمات اللاعب، خاصة بعد دخول النصر في المنافسة للحصول على خدمات اللاعب.
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أود أن أوضح بأن تقدمنا بعرضنا لاستعارة اللاعب انسيلمو من شقيقنا نادي الوحدة، إلا أن محاولة وكيل أعماله في خلق حالة من المزايدة بين الأندية هي ما دفعتنا للانسحاب من المفاوضات… #الاتحاد
— أحمد عصام كعكي (@Kaaki_ahmad) August 30, 2021
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ولا صحة لتقديم عرض جديد للاعب، حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة نادي الوحدة الذين أشكرهم على احترافيتهم في المفاوضات بسحب عرضنا رسمياً. #الاتحاد
— أحمد عصام كعكي (@Kaaki_ahmad) August 30, 2021