بكلمات ممزوجة بالدموع.. المواطن الذي احتفل بتكريم جهة عمله مع والدته المنوّمة بالمستشفى يروي التفاصيل

روى المواطن بدر حمدي أحد منسوبي المؤسسة العامة لتحلية المياه، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحتفل بتكريمه من جهة عمله مع والدته المنوّمة بالمستشفى تفاصيل الواقعة.
وقال حمدي وهو يبكي متأثراً خلال مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن والدته تحسنت وتجاوزت مراحل الخطر، مبيناً أنها كانت بحاجة إلى إدخال الفرح والسعادة إلى قلبها وهو ما دفعه إلى إهداء التكريم لها ومشاركتها الاحتفال.
وأشار إلى أنه يعمل في المؤسسة العامة لتحلية المياه منذ 23 عاماً، وكان ينتظر هذا التكريم لإهدائه لوالدته، مبيناً أنه قدم الغالي والنفيس للوطن الذي يستحق الكثير. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المواطن بدر حمدي حصل على جائزة العامل المثالي 2021 في منظومة إنتاج الجبيل التحلية، واحتفل بها مع والدته على السرير الأبيض في المستشفى ليتفاعل معه وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ويبارك له على البر بوالدته وتميزه في العمل.
فيديو | بدموع الابن البار.. “بدر الحميدي” يحصل على جائزة “العامل المثالي” ويفاجئ والدته على سريرها الأبيض بالتكريم.. و #وزير_البيئة_والمياه_والزراعة يشيد بموقفه #الراصد pic.twitter.com/hpTMMWeBjk
— الراصد (@alraasd) August 30, 2021