نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “إيجار”: تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية متنوعة حتى أغسطس 2021
31/08/2021   3:52 م

“إيجار”: تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية متنوعة حتى أغسطس 2021

+ = -
365

أعلن برنامج “إيجار” تسجيل زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعدادها 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية.

وأوضح البرنامج أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين به وصل لأكثر من 20 ألف وسيط.

وأشار “إيجار” إلى أن الشبكة تشهد تطوراً من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير2021 حتى شهر أغسطس 2021 الذي سجل معدلاً يومياً 3500 عقد ما بين سكني وتجاري.

وأبان أن الشبكة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية كافة، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة. وفق “أخبار 24”.

وأكد البرنامج استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين.

“إيجار”: تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية متنوعة حتى أغسطس 2021

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885171764.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.