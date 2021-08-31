“إيجار”: تسجيل أكثر من 3 ملايين وحدة عقارية متنوعة حتى أغسطس 2021

أعلن برنامج “إيجار” تسجيل زيادة في أعداد الوحدات العقارية المُسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، لتتجاوز أعدادها 3 ملايين وحدة تنوعت ما بين السكنية والتجارية.
وأوضح البرنامج أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين به وصل لأكثر من 20 ألف وسيط.
وأشار “إيجار” إلى أن الشبكة تشهد تطوراً من خلال استيعابها لأنواع متعددة من الوحدات العقارية، حيث تجاوز عدد الوحدات المُسجلة 3 ملايين وحدة منذ إطلاق البرنامج في منتصف فبراير2021 حتى شهر أغسطس 2021 الذي سجل معدلاً يومياً 3500 عقد ما بين سكني وتجاري.
وأبان أن الشبكة تسهم بشكل كبير في حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية كافة، وتنظيم قطاع الإيجار العقاري وتعزيز الاستثمار فيه، إضافة إلى تلبية احتياجات ورغبات المستفيدين من القطاع العقاري من خلال تسهيل الاستفادة من الشبكة في أي زمان ومكان عبر خطوات سهلة وواضحة. وفق “أخبار 24”.
وأكد البرنامج استمراره في تطوير شبكته الإلكترونية لخدمات الإيجار، وإجراء العديد من التحسينات وإضافة الخدمات المميزة، مثل: إمكانية الموافقة على توثيق العقود من خلال الشبكة، وتحسين عمليات تسجيل الوحدات العقارية وإضافة أنواع مختلفة من العقارات، وتيسير العمليات المالية وآليات سداد فواتير الإيجار أو جدولتها، وشحن الأرصدة لملاك العقارات والوسطاء العقاريين.