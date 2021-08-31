نصائح صحية شائعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.. وهذه أبرزها

تمتلئ شبكة الإنترنت بالعديد من النصائح الطبية، حيث يشارك المدونون نصائح من نمط حياتهم ويشاركون التوصيات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات.
ويعد كثير من هذه النصائح غير موثوق به وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، بل يدخل في إطار المعلومات الخطأ أو المضللة التي ينبغي الحذر منها.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز النصائح الصحية الشائعة والتي تعد الأسوأ على الإطلاق.
تناول الطعام في أي وقت لكن بكميات قليلة
من المقولات الشائعة في حياتنا أنه يمكن تناول الطعام في أي وقت، لكن بكيمة قليلة تحتوي على معدل منخفض من السعرات الحرارية، وهذه نصيحة خاطئة، كون معظم الدراسات وجدت أن تناول الطعام في وقت متأخر من المساء يسرع من عمليات الشيخوخة في الجسم، ويخزن المزيد من الدهون ويسبب زيادة الجوع في صباح اليوم التالي.
الراحة بعد تناول الطعام
تنتشر على الإنترنت نصائح بأن الراحة بعد تناول الطعام ضرورية، إلا أن هذه المقولة خاطئة، حيث ينصح بالمشي بعد تناول الوجبات، إذ يؤدي إلى تحسين مقاومة الأنسولين ومن ثم ينخفض السكر في الدم.
حمية العصير
من المقولات الشائعة في الفترة الماضية أن حمية العصير تساعد على تطهير الجسم من السموم، وهذا ليس صحيحا بالمرة، حيث تحتوي عصائر الخضار على وفرة من الفيتامينات والمعادن، فهي سهلة الهضم لذا فهي قد تحسن الظروف الصحية المختلفة للأشخاص الذين هم بحاجة للعلاج.
الفواكه تدمر النظام الغذائي
انتشرت خلال السنوات الماضية، نصائح بشأن أن الفواكه فيها الكثير من السكر وسوف تدمر النظام الغذائي، إلا أنها خاطئة، حيث تحتوي الفاكهة على كمية هائلة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، يساعد على امتصاص المعادن المختلفة بشكل أفضل مثل الحديد الذي ينقص الكثير من الناس.
فيتامين سي يمنع نزلات البرد
عندما نصاب بنزلة برد وإنفلونزا، فإنه يُنصح بالحصول على فيتامين سي، ويعرف بوجوده بنسبة جيدة في البرتقال والليمون والجوافة، كما أنه يعزز مناعة الجسم، لكن هناك شائعات ترسخت لدى البعض حول فيتامين سي.
وكشفت الأبحاث عن أن تناول فيتامين سي لا يقلل من خطر الإصابة بالبرد، حيث يصاب الأشخاص الذين يحرصون على تناول المكملات الغذائية الغنية بفيتامين سي، بنزلات البرد من آن لآخر، لكن حدة الأعراض تقل عن غيرهم ممن لا يهتمون بتناول فيتامين سي.
التمرين لم ينجح لأنك لم تشعر بألم في العضلات
من المقولات الشائعة في حياتنا، أن عدم وجود ألم في عضلاتك في اليوم التالي للتدريب، يدل على أن التمرين لم ينجح، وهذه مقولة خاطئة، حيث تعطي آلام العضلات لدى معظم الناس في اليوم التالي للتمرين شعورا “بالفوز” أو أن التمرين نجح.
لا تذهب إلى الفراش وأنت غاضب
من المقولات الشائعة في حياتنا “لا تذهب للفراش وأنت غاضب”، وهذا أمر خاطئ، حيث يعتقد أصحاب النصيحة أن عدم الذهاب للنوم في حالة الغضب، يكون جيدا للحالة النفسية والجسدية، إلا أن قلة النوم تؤذي حالتك المزاجية وتضعف الجهاز المناعي، لذا يجب الحصول على قسط من النوم حتى يشعر الجسم بالراحة.
الوصفات الشعبية للتخلص من حَب الشباب
تنتشر على الإنترنت نصائح للعناية بالبشرة، وخاصة حب الشباب، تضم عشرات الوصفات الشعبية لعمل قناع للوجه، حيث يمكن أن تسبب هذه النصائح حدوث ندبة، أو تؤدي إلى تآكل الجلد، أو ترك علامات داكنة إذا حدثت بشكل غير صحيح. النصيحة الأفضل تكون باستخدام أدوات تجميل آمنة ومختبرة يصفها أطباء الجلدية. وفق “أخبار 24”.
يجب على الحامل أن تأكل لشخصين
من النصائح المنتشرة على الإنترنت أيضا، أنه يجب على الحامل أنه تأكل لشخصين، ولكنها نصيحة يمكن أن تسبب زيادة في الوزن وحتى سكري الحمل وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.
ويقول الأطباء إنه في الأشهر الأخيرة للحمل فقط يجب إضافة 300-500 سعرة حرارية، أما في الأشهر الأولى، فيكون استهلاك السعرات الحرارية للنظام بأكمله والنمو ضئيلا نسبيا.