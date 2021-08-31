“الرياضة” تقرر رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي وتوجه إنذارًا لرئيسه

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة، اليوم (الثلاثاء)، رفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي اعتباراً من يوم أمس (الإثنين).
وأرجعت سبب قرارها إلى عدم ثبوت التحايل مـن قبـل النادي فـي رفع المستندات والوثائق المالية إليها بغرض الحصول علـى شهادة الكفـاءة الماليـة، وذلك بحسب نتائج التحقيقات التي قامـت بهـا الإدارة العامة للشؤون القانونيـة بالـوزارة مـع جميع الأطـراف ذات العلاقة بقضية النادي.
ونص قرار اللجنة أيضا على توجيـه إنـذار خطي للرئيس التنفيـذي بنادي الطائي، بدر بن عايـد السـويدي، مـع أخذ التعهد بعدم تـكرار المخالفـة بنـاء علـى نـص المادة (2/88/أ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك لمخالفته المادة (1/88/ب) مـن اللائحة، والمادة (20) مـن لائحة الكفـاءة الماليـة للأندية الرياضيـة، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كل اختصاصات الرئيس التنفيـذي المنصوص عليها في اللائحـة الأساسية للأندية الرياضيـة، ومنها متابعة أعمال النادي وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية وتنظيم السجلات والملفات. وفق “أخبار 24”.
كما وجهت اللجنة إنـذارا خطـيا للمدير المالي بنادي الطائي، محمـد حمـود الضمادي، مع أخـذ التعهد بعدم تكرار المخالفة وفقاً لما نصـت عليـه المـادة (2/88/أ) مـن اللائحـة الأساسية للأندية الرياضية، وذلك بسبب مخالفته للمادة (1/88/ب) مـن اللائحة، والمـادة (20) مـن لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كل اختصاصات المدير المالي المنصوص عليهـا فـي اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ومنهـا مراجعة وتدقيق حسابات النادي، وحفـظ مستندات الإيرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليته.