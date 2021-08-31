“الخطوط الحديدية” تثير حيرة متابعيها بتغريدة غامضة.. وهذه قصتها

فاجأت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” متابعيها وعملاءها بتغريدة غامضة نشرتها، اليوم (الثلاثاء)، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.
واكتفت الشركة في التغريدة بطرح سؤال من كلمتين، إذ كتبت “أنت طبيعي؟”، الأمر الذي أثار حيرة العديد من متابعيها، وصاحب ذلك العديد من التساؤلات والتكهنات، خاصة بعدما أعادت الهيئة الملكية بالجبيل نشر نفس التغريدة.
وتساءل بعض المغردين عما إذا كان حساب الشركة تعرض للاختراق، في حين رد آخرون على التغريدة بطرح ما يطمحون من الشركة أن تحققه لهم في الفترة القادمة، واكتفى جانب آخر من المتابعين بترك تعليقات طريفة وأخرى ساخرة. وفق “أخبار 24”.
وحسمت “سار” هذه التكهنات بالكشف عن فيديو توعوي يوضح خطورة عبور سياج الخطوط الحديدية، واصفة من يبادر بمثل هذه التصرفات بأنه شخص “غير طبيعي”.
وأكدت أن عبور السياج يعد جريمة، وأن التصرف الصحيح يكون بعبور المعبر المخصص لذلك، وذلك حفاظًا على سلامتهم.
أنت طبيعي! 🤔
تعديك على سياج الخطوط الحديدية يعرضك وغيرك للمخاطر، أسلك المعبر #أسلم_لك ⚠pic.twitter.com/YwxPKjYDhV
— الخطوط الحديدية السعودية | SAR (@SARSaudiRailway) August 31, 2021