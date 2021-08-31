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أخبار محلية > شاهد.. ما قاله أمير عسير عندما التقى طالبًا يمنيًا خلال زيارته لأحد الفصول المدرسية
31/08/2021   3:52 م

شاهد.. ما قاله أمير عسير عندما التقى طالبًا يمنيًا خلال زيارته لأحد الفصول المدرسية

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أجرى أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عدة زيارات لمدارس المنطقة، لتفقد الاستعدادات بها، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحرص الأمير تركي بن طلال على التواصل مع الطلاب خلال تفقده للفصول المدرسية، مؤكدًا لهم أنهم هم الأغلى سواء كانوا يتلقون تعليمهم عن قرب أو عن بعد.

وتحدث أمير المنطقة مع بعضهم، وتعرف على أسمائهم، كما تفاعل مع طالب يمني كان يجلس في أحد الفصول الدراسية بكلمات عبر من خلالها عن اعتزازه بالشعب اليمني.

وقال الأمير تركي بن طلال: “أهلا وسهلا بأهل اليمن أحبابنا وأصدقائنا، البلد العريق الأصيل، وأكيد إخوانك هنا سيهتمون بك اهتماما قويا.. أهلا وسهلا”. وفق “أخبار 24”.

وأكد أمير المنطقة، خلال جولاته، حرص خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على سير عجلة التعليم بالطرق الآمنة.

شاهد.. ما قاله أمير عسير عندما التقى طالبًا يمنيًا خلال زيارته لأحد الفصول المدرسية

أخبار محلية
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