هل جربت أن تكون نباتيًا؟ تعرف على فوائد وأضرار النظام الغذائي النباتي

يلجأ بعض الأشخاص إلى نظام التغذية النباتية في حياتهم اليومية، والابتعاد عن النظام الغذائي الحيواني الغني بمصادر الدهون المشبعة والكوليسترول والمرتبط ببعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وغيرها.
ويعتمد نظام الغذاء النباتي على تناول المنتجات النباتية، وتجنب الحيوانية، لعدة أسباب، منها فوائد صحية، أو توجس من النظام البيئي أو الدفاع عن حقوق الحيوانات، ولأسباب مادية كعدم القدرة على شراء اللحوم.
نستعرض هنا معلومات عن ذلك النظام الغذائي، لترى هل يمكنك أن تصبح نباتيا في يوم من الأيام؟.
علاقته بالسكتة الدماغية
أكدت دراسة أُجريت على أشخاص يعتمدون على أنظمة غذائية نباتية فقط، انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكنهم يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية، لذلك ينصح خبراء الأنظمة الغذائية بتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، مهما كان اختيارهم للوجبات الغذائية.
فوائد النظام النباتي
يتناول النباتيون كميات أقل من مصادر الدهون المشبعة، والكوليسترول، ويحصلون على كميات كافية من بعض الفيتامينات، والمعادن، والألياف، ما يعود على الجسم بفوائد عديدة مثل:
علاج للسكري
تحتوي الأغذية النباتية على كميات قليلة جدا من الدهون الضارة التي تؤثر على عمل القلب، وقد كشفت دراسات أن النباتيين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويُعتبر النظام النباتي علاجا مساعدا لمرضى السكري والكوليسترول. وفق “أخبار 24”.
إنقاص الوزن
تتضمن الأطعمة النباتية كميات كبيرة من الألياف التي تمنح الجسم الشعور بالشبع لفترات طويلة، كذلك تتمتع بكميات أقل من السعرات الحرارية، وبالتالي تعمل على إنقاص الوزن والوقاية من أمراض السمنة.
التخلص من مشاكل الربو
ينصح الأطباء المرضى المصابين بالربو والتحسس الصدري باللجوء إلى الأطعمة النباتية بدلا من تناول اللحوم.
الوقاية من الشيخوخة
الأطعمة النباتية غنية بكميات رائعة من المواد المضادة للأكسدة المساعدة في الحفاظ على صحة البشرة والوقاية من التجاعيد.
ضبط سكر الـدم
تعمل الأطعمة النباتية على ضبط معدل السكر في الجسم، كونها تحتوي على كميات أقل من السعرات الحرارية والدهون الضارة.
أضرار النظام النباتي
صحة العينين
يتأثر أصحاب النظام النباتي من نقص في كميات الأحماض الدهنية المسؤولة عن وظائف النظر والذاكرة، وبالتالي ينعكس سلبا على النظر.
فقر الـدم
يعاني متبعو النظام النباتي من مرض فقر الـدم الناتج عن نقص في بعض الفيتامينات الموجودة في اللحوم مثل “ب 12”.
هشاشة العظام
يفتقد النباتيون للأغذية الغنية بالكالسيوم كالحليب والبيض، وهو ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض هشاشة العظام.
نصائح غذائية ذهبية
وقد أصدرت هيئة التأمين الصحي البريطانية دليلا يتضمن برنامجًا متوازنًا للأطعمة التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث أوصى بتناول 5 وجبات على الأقل من الفاكهة والخضراوات يوميا، وتناول وجبات طعام تعتمد على النشويات الغنية بالألياف مثل البطاطس، أو الخبز، أو الأرز، أو المعكرونة.
وشدد على تناول البروتين، من اللحوم الخالية من الدهون، أو الأسماك أو المأكولات البحرية، أو البقول، أو المكسرات غير المملحة، وكذلك تناول منتجات الألبان أو بدائلها، وأوصى بتناول كمية أقل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات أو الملح.