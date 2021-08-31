“الوزراء” يوافق على نظامي التكاليف القضائية والتنفيذ أمام ديوان المظالم

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
كما وافق المجلس على تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25-4-1438هـ – وذلك على النحو الوارد في القرار، وتعديل نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار. وفق “أخبار 24”.