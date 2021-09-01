“مورايس” يكشف حقيقة توليه قيادة الشباب خلفا لـ”شاموسكا”

كشف المدير الفني السابق لنادي الهلال، المدرب البرتغالي جوزيه مورايس، حقيقة ارتباط اسمه بتدريب فريق الشباب، في الفترة المقبلة، خلفا للمدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.
وقال البرتغالي جوزيه مورايس، في تصريحات لموقع “جول”: “لا صحة لأي شيء مما يتردد، ليس لدي أي اتفاقات مع مسؤولي الشباب”.
وبدأ فريق الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي، بشكل مخيب للآمال، حيث فشل في تحقيق أي انتصار بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما خسر أمام أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى.
واستعاد الشباب توازنه وتعادل مع الاتفاق في الجولة الثانية بثلاثية لمثلها، قبل أن يسقط بهدفين دون رد، أمام نظيره الفتح، في الجولة الثالثة، ليحتل المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري المحترفين، بنقطة واحدة.