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أخبار محلية > بالفيديو.. سفير المملكة في تونس: دعم السعودية ساهم في انخفاض وفيات كورونا وتراجع الإصابات
01/09/2021   7:09 م

بالفيديو.. سفير المملكة في تونس: دعم السعودية ساهم في انخفاض وفيات كورونا وتراجع الإصابات

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أكد سفير المملكة في تونس عبدالعزيز الصقر، أن طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى تونس نقلت 2000 أسطوانة أكسجين، مبينًا أن هذا الدعم امتداد للجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وإشراف ولي العهد.

وأوضح أنه من الملاحظ انخفاض نسبة الوفيات في تونس وتراجع عدد الحالات المصابة بكورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بفضل وقوف المملكة والدول الصديقة إلى جانب تونس.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن هذا الجسر الجوي سيمتد في الأيام القادمة، وسيكون إضافة للدعم السابق من الأجهزة الطبية والمواد التي تحتاجها المستشفيات، وخاصة الأكسجين.

بالفيديو.. سفير المملكة في تونس: دعم السعودية ساهم في انخفاض وفيات كورونا وتراجع الإصابات

أخبار محلية
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