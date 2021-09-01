رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، اليوم الأربعاء، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي.
وأكد رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن المركز يهدف لتقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.
يُذكر أن الدورة بدأت في 18 شوال 1442هـ واستمرت لمدة 14 أسبوعا.
#فيديو_الدفاع
رئيس هيئة الأركان العامة يرعى تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب #الكادر_النسائي للقوات المسلحة. pic.twitter.com/ZJGzdknJEB
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 1, 2021
وفق “أخبار 24”.