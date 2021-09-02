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أخبار محلية > “الغذاء والدواء” تصدر توضيحاً حول استخدام مادة “السكارين” في مسحوق للحليب والشوكولاتة
02/09/2021   3:59 م

“الغذاء والدواء” تصدر توضيحاً حول استخدام مادة “السكارين” في مسحوق للحليب والشوكولاتة

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علّقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على مقاطع متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتواء منتج مسحوق الحليب والشوكولاتة على مادة “السكارين”.

وقالت الهيئة إن المقطع سبق وتم تداوله قبل سنوات، وأنها ردت على محتواه، في الوقت نفسه، مبينة أن مادة السكارين من المحليات الصناعية المسموح باستخدامها في اللوائح الفنية السعودية، والخليجية.

وأكدت على أن المادة مطابقة للمواصفات الدولية، كمواصفات هيئة الدستور الغذائي “الكودكس”، ومواصفات الاتحاد الأوروبي، وأنها مقيمة من قبل اللجان العلمية المحلية والدولية. وفق “أخبار 24”.

وبيّنت أن بين أهم التقييمات العلمية التقييم الصادر عن لجنة الخبراء المشتركة للمواد المضافة للأغذية “الجيكفا”، والتي أثبتت سلامة استخدام السكارين كمُحلٍّ في الصناعات الغذائية.

“الغذاء والدواء” تصدر توضيحاً حول استخدام مادة “السكارين” في مسحوق للحليب والشوكولاتة

أخبار محلية
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