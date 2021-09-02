محادثات “سناب” تصلح بين زوجين أبكمين في جازان

أسهمت رسائل ومكالمات فيديو عبر تطبيق “سناب شات”، في تحقيق صلح بين زوجين أبكمين في جازان، بعد خلاف بينهما استمر لـ 5 أشهر.
وكان الخلاف قد نشب بين الزوجين جراء استخدام الزوج لسيارة باسم الزوجة، وكثرة المخالفات المرورية المرصودة عليها والتي بلغت 14 ألف ريال، إضافة لكثرة المشاكل العائلية، وعدم النفقة.
وقد تطور إلى مطالبة الزوجة بفسخ نكاحها عبر المحكمة، التي عينت لهما مترجمًا لحل النزاع بين الزوجين.
ومؤخراً، فاجأت الزوجة أسرتها برغبتها في العودة إلى زوجها، وذلك عقب انتهاء المشكلة بينهما بعد تواصلهما عبر تطبيق “سناب شات” وفقا لصحيفة “الوطن”، فقد قامت الزوجة بإلغاء الوكالة التي كانت قد أصدرتها لشقيقها لمتابعة القضية، وطالبت بشطب القضية قبل صدور حكم القاضي.
ودفعت هذه التطورات القاضي لتحويل القضية إلى لجنة إصلاح ذات البين وتأجيل حسم الموضوع لمدة شهر يتم بعدها إعلان الحكم النهائي في القضية.