المملكة تنظم مؤتمراً دولياً حول اقتصاديات الإبل.. وهذه أهدافه

ينظم نادي الإبل، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤتمرًا دوليًا عن اقتصاديات الإبل، على هامش مهرجان الملك عبد العزيز السادس للإبل.
وسينطلق المؤتمر في ديسمبر المقبل، بهدف الاستفادة من منتجات الإبل المختلفة وتعظيم الفائدة منها في التشجيع على الاستثمار.
ويتضمن المؤتمر عرضاً لأحدث ما تم التوصل إليه في اقتصاديات الإبل، وورش عمل لإطلاق مبادرات اقتصاديات الإبل ومعرض مصاحب يدعى إليه الشركات والجمعيات والأسر المنتجة للصناعات الثانوية لمنتجات الإبل.
ويهدف المؤتمر إلى توفير منظومة متكاملة من الصناعات والمستلزمات المتعلقة بالإبل، انطلاقًا من تربية 2 مليون رأس، تمثل 7% من حجم الثروة الحيوانية في المملكة.
كما سيطرح المؤتمر منتجات الإبل، ومجالات استخلاص العوائد كالأوبار والجلود، والتي يعتمد عليها في عدة صناعات، إضافة لدعمه المبادرات والمشاريع الراغبة في تصنيع منتجات الإبل الثانوية، وإنشاء منصة عالمية لتسويق المنتجات إلكترونيا.
وسيتضمن المؤتمر طرح تطوير الأدوية والحلول الطبية المعتمدة على مصل الحليب، الذي تعد المملكة من أعلى الدول إنتاجا له بنسبة 4.35% من الإنتاج العالمي. وفق “أخبار 24”.
ويذكر أن المملكة تتمتع باكتفاء ذاتي من لحوم الإبل بنسبة 80% بين عامي 2020-2014م، ويقدر إنتاجها السنوي بحوالي 16% من جملة إنتاج اللحوم الحمراء بمعدل نمو سنوي مركب 1.5% .