بدء صرف مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم (الخميس)، بدء صرف مستحقات الدفعة التاسعة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الثالثة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وأضافت أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ نحو 60.7 مليون ريالاً، لصافي كمية مستلمة 45.031 طناً، وذلك لـ155 مزارعاً، منهم (16) مزارعاً وشركة من أصحاب العلاقة التعاقدية.
وأشارت إلى أن إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم 565.4 مليون ريالاً لـ 1615 مزارعاً وبكمية430.7 طناً، فيما بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين منذ 22 شعبان 1442هـ حتى تاريخه528.7 ألف طناً لـ (1989) مزارعاً.
وحثت المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
وفق “أخبار 24”.