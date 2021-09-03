لحماية إضافية لبياناتك.. “توكلنا” يوضح كيف تفعّل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية

أوضح تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة، خطوات تفعيل خدمة التحقق عبر السمات الحيوية، والتي تضمن حماية إضافية لمعلومات المستخدمين وبياناتهم على التطبيق.
وأكد أنه بإمكان المستخدمين الاستفادة من خدمة التحقق من هوية المستخدم عبر السمات الحيوية، وذلك عند فتح التطبيق باستخدام إحدى طرق الحماية الخاصة بالجوال، والتي تشمل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه والتعرف بالرقم السري.
ويمكن تفعيل الخدمة من خلال التوجه إلى “حسابي” في التطبيق، والضغط على زر التحقق عبر استخدام السمات الحيوية للتفعيل أو الإلغاء.
وأشار “توكلنا” إلى أن الخدمة تعمل في حال خروج المستخدم من التطبيق وعودته مجددًا دون تسجيل الخروج.
وفق “أخبار 24”.