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اخبار رياضية > الاتحاد يوافق على شروط “عبد الحميد” من أجل التجديد
05/09/2021   11:01 م

الاتحاد يوافق على شروط “عبد الحميد” من أجل التجديد

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كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وافقت على جميع مطالب سعود عبدالحميد، فيما يخص مسألة تجديد عقده خلال الفترة الحالية.

ووافقت إدارة الاتحاد وفقًا لـ”عكاظ” على جميع شروط اللاعب الشاب، والتي يأتي في مقدمتها رغبته في التجديد لمدة 3 مواسم.

وأشارت إلى أن عبدالحميد سيحصل على جميع طلباته المالية، على أن يتم حسم الأمور عقب عودته من المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويسعى الاتحاد إلى إنهاء كافة التفاصيل التي تخص تجديد عقد سعود عبدالحميد، خوفًا من تدخل الأندية الكبرى، حيث ارتبط اسم الاعب مؤخرًا، بارتداء قميص النصر.

الاتحاد يوافق على شروط “عبد الحميد” من أجل التجديد

اخبار رياضية
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