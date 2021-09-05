تطور جديد في ملف حصول الشباب على الرخصة الآسيوية

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان من الحصول على الرخصة الآسيوية لموسم 2022.
وأكمل نادي الشباب وفقًا لـ”الرياضية” كافة الالتزامات المالية بتطبيق المعايير المطلوبة في نظام تراخيص الأندية الآسيوية، التي تطبقها رابطة دوري المحترفين بناء على المعايير التي وضعها الاتحاد القاري للعبة.
ويشارك الشباب في دوري أبطال آسيا للموسم الجديد، بعد حصوله على المركز الثاني في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليضمن مشاركته إلى جانب الهلال بطل الدوري، والفيصلي بطل الكأس، والاتحاد صاحب المركز الثالث في الدوري.
ويلزم الأندية عدة معايير للحصول على رخصة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، وهي: الرياضية، والبنى التحتية، والإدارية، والقانونية، والمالية، ومعايير الأعمال التجارية والترويجية.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد فرض 4 معايير جديدة على الدوريات المحترفة لنيل الرخصة، وهي: تشكيل فريق كرة نسائي على الأندية المحترفة، وتسجيل الفريق في سجلات الاتحاد المحلي والآسيوي، وتسجيل اللاعبين الناشئين ضمن السجلات المالية للأندية، وكشوفات رواتب المراحل السنية.