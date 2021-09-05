أحمد كعكي يكشف السبب وراء إقالة كاريلي.. وحقيقة الاستغناء عن “الأحمدي”

كشف نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، عن السبب وراء إقالة المدير الفني للفريق، المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، والتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا.
وقال أحمد كعكي، في تصريحات لبرنامج “المنصة” على إذاعة “ألف ألف”: “كاريلي مدرب مرحلة، وقام بترتيب الفريق من الناحية الدفاعية وساعده في ذلك وجود المحترف المصري أحمد حجازي”.
وأوضح “كعكي”: “من أسباب إقالة فابيو كاريلي، أن الاتحاد كان يحتاج لمدرب ذي طابع هجومي، ناهيك عن تغير تعامله مع بعض اللاعبين”.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد: “كوزمين كونترا مدرب هجومي ويحب الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما كان ينقصنا للمضي قدماً على مستوى دوري المحترفين”.
وأشار أحمد كعكي إلى أنه “لم تكن لدينا نية للاستغناء عن كريم الأحمدي.. ولكنه أصيب بكسر إجهادي ولله الحمد لا يستدعي تدخلا جراحيا لذلك تقرر استمراره”.
وتابع “كعكي”: “أنسيلمو لم يكن الخيار الأول لنادي الاتحاد، وكان لدينا خيارات أخرى، وبقاء كريم الأحمدي سبب من أسباب انسحابنا من صفقة أنسيلمو”.
وواصل “كعكي”: “سعود عبدالحميد لاعب اتحادي، ونحن متفقون على مجمل التفاصيل، وتداخل فترات معسكرات المنتخب أسهم في تأجيل إعلان التجديد معه”. وفق “أخبار 24”.
وذكر: “الاتحاد يضع أي لاعب يرغب في البقاء أو القدوم للنادي نصب عينه ما لم يزايد على النادي ويطلب مبالغ تفوق مستواه الفني.. عبدالإله المالكي صديق شخصي منذ فترة طويلة وتم شراء المدة المتبقية من عقده مع الوحدة، وهو لاعب طموح جداً ووصل إلى المنتخب جراء ذلك”.
وأكد أحمد كعكي: “صفقات الفترة الشتوية ستكون مدروسة ومن أهم معاييرها الحصول على شهادة الكفاءة المالية والرخصة الآسيوية.. وسنقيم مدى الحاجة لذلك.. لدينا عدد من اللاعبين المميزين في خانة الظهير الأيسر وأمر التعاقد مع لاعب جديد في الخانة متروك للمدرب الحالي”.