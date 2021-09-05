تعليق مثير من “الاتحاد” بشأن حقيقة خطف “حمدالله” من النصر

أثار نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أحمد كعكي، الجدل بالتعليق على حقيقة مفاوضات مجلس ناديه، للتعاقد مع محترف النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وقال أحمد كعكي، في تصريحات لبرنامج “المنصة” على إذاعة “ألف ألف”: “في نادي الاتحاد نحترم النصر ورجالاته، ولن أعلق على خبر انتقال حمدالله للاتحاد، بالنفي أو بالتأكيد”.
وأوضح: “هناك أسماء فاوضناها ولم تظهر بتاتاً في الإعلام.. ونحاول الحفاظ على سرية المفاوضات، ولكن في زمن السوشيال ميديا يصعب علينا ذلك، وقد يكون التسريب من الطرف الآخر”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أحمد كعكي: “سمعنا كلام عدد من المدربين، وهم سبب تدهور الفريق في السنوات الماضية، وهو سبب اختيارنا للاعبين محترفين مع إشعار المدربين بذلك”.