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أخبار محلية > “بعض العرب حي ومن عرض الأموات”.. هكذا رد الأمير فهد بن سعد خلال مرضه على قصيدة من الملك فهد
07/09/2021   10:58 م

“بعض العرب حي ومن عرض الأموات”.. هكذا رد الأمير فهد بن سعد خلال مرضه على قصيدة من الملك فهد

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نشر حساب الراحل الملك فهد بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، قصيدة نظمها الراحل الأمير فهد بن سعد عام 1341 للملك فهد بن عبدالعزيز.

وكانت القصيدة التي نظمها الأمير فهد بن سعد، ردًا على قصيدة أخرى كان الملك فهد قد أرسلها له أثناء مرض الأول في بريطانيا.

وجاءت القصيدة على النحو التالي:

يا مرحبا بكتاب زين المخلات

أهلا هلا به عد وبل الهماليل

حمدت من زال الكدر بالمسرات

فكاك من صكت عليه المحابيل

فزع لك اللي عالم بالخفيات

مبري جروح أيوب غيث المراميل

لعل ما يزعج على فقدك أصوات

ولعلها لك يا بو فيصل تماهيل

الله يجيرك من صواديف الآفات

عساك تسلم يا عشير المشاكيل

منتب رخيص يا ربيع القرابات

لو هي بالأيدي كان دونك حلاحيل

ترى لنابك يا فتى الجود هقوات

في وقتنا الحاضر وباللي مقابيل

يفداك ربع قصروا بالمهمات

اللي على القالات ما تنطح الشيل

بعض العرب حي ومن عرض الأموات

ما يرتجى نفعة بحل المشاكيل

وفيصل ذرانا بالسنين المخيفات

هو درعنا الضافي إلى ضدنا الميل

اللي نقل عنا حمول ثقيلات

رأس الحصيل أن كملن المحاصيل

وفق “أخبار 24”.

“بعض العرب حي ومن عرض الأموات”.. هكذا رد الأمير فهد بن سعد خلال مرضه على قصيدة من الملك فهد

أخبار محلية
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