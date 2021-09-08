“العجمة” يوجه رسالة نارية لناقلي مباريات المنتخب: “علّمونا وين نروح عشان نشوف المباريات!”

انتقد الإعلامي الرياضي، تركي العجمة، الطريقة التي تُنقل بها مباريات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وذكر أن الطريقة التي أقرتها شبكة قنوات “SSC” -التي حصلت على حقوق بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال- تحيّر المتابعين وتشتتهم، لدرجة جعلتهم لا يتمكنون من متابعة المباريات.
وتساءل “العجمة” حول ما إذا كانت المباريات مشفرة أم غير مشفرة، وهل هي تُنقل بتقنية HD أم بتقنية SD، علاوةً على أن جهاز “GOBOX” الفضائي الذي تبث SSC المباريات من خلاله يطلب من المشترك الاتصال بالإنترنت قبل موعد المباريات بساعات طويلة.
وأضاف أن منصة “شاهد” أيضا لا تعرض كل المباريات، وأن الشبكة أعلنت أنها ستعرض مباراة أحد المنتخبات الآسيوية على قنواتها المفتوحة، وبعد عرض الشوط الأول منها قررت عرض الشوط الثاني على القنوات المشفرة.
وتابع، خلال حديثه في برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “علّمونا وين نروح عشان نشوف المباريات، أحنا ما ندري المباريات على المفتوحة ولا المشفرة، ولا ندري أحنا نروح على قنوات SSC المفتوحة، ولا مع قنواتها الموجودة في جهاز GOBOX، ولا على منصة “شاهد”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المواطنين يرغبون في متابعة كل مباريات دوري المحترفين والمنتخب الوطني، وأن على الشبكة التي تمتلك حق بث هذه المباريات أن تحدد طريقة منظمة ومحددة لنقل هذه المباريات، بجانب إضافة مميزات يحصل عليها الفرد إذا أراد الاشتراك في باقتها الرياضية المشفرة.
#تركي_العجمة يُعلق على نقل مباريات المنتخب السعودي في تصفيات المونديال ويتساءل: هل تُنقل المباريات بشكل مُشفر أم مفتوح؟ أين نشاهد المباريات؟#كورة_روتانا @TurkiAlajmah pic.twitter.com/FQumAaXg7q
— برنامج كورة (@korarotana) September 7, 2021