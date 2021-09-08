بعد الإعلان عن إيقافهم.. “نزاهة” تكشف ما سيحدث مع منسوبيها المتورطين في قضايا فساد

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، عن الإجراءات التي سيجري اتخاذها مع منسوبي الهيئة المتورطين في قضايا الفساد التي كشفت نزاهة عنها أمس (الثلاثاء).
وأوضح أحمد الحسين، خلال حديثه في قناة “السعودية”، أنه تم التحقيق مع هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد، وجار حاليا استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للمحكمة المختصة، فضلا عن طلب الحكم عليهم بالعقوبة المشددة على خلفية ما أُسند إليهم من جرائم.
وأكد أن لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه أو الجهة التي يعمل بها، لافتا إلى أن الهيئة تمتلك من الأدوات والآليات ما يمكنها من كشف وقائع الفساد التي يرتكبها منسوبوها، وضبطهم وإحالتهم للمحكمة المختصة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت أمس إيقاف ضابط صف، وآخر متقاعد برتبة عقيد، وموظفَين لتورطهم في وقائع فساد متمثلة في الإخلال بوظيفتهم واستغلال نفوذهم.
أحمد الحسين – المتحدث الرسمي لـ #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد: لا حصانة لأحد في قضايا الفساد المالي والإداري مهما كان منصبه.#قناة_السعودية pic.twitter.com/sSTqRZEJA8
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) September 7, 2021