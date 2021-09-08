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أخبار محلية > شراكة استراتيجية بين جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين
08/09/2021   3:16 م

شراكة استراتيجية بين جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين

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أبرمت جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد شراكتها الاستراتيجية مع المعهد الأمريكي للمعماريين ( AIA ) ، جاء ذلك بعد مذكرة الشراكة و التعاون و التي تم توقيعها بين المؤسستين في برج الفوزان بالخبر يوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ، حيث قام بالتوقيع بالنيابة عن الجائزة الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم الأمين العام للجائزة ، بينما قام بالتوقيع نيابة عن المعهد الأمريكي للمهندسين المهندس علي لاري رئيس منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب هذه الشراكة سيتعاون الشريكان لتطوير عمارة المساجد في منطقة الشرق الأوسط و العالم و سيدخل معهد المعماريين الأمريكيين شريكا في برامج جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد و التي تشمل الدورة الرابعة من الجائزة و المؤتمر العالمي لعمارة المساجد و المسابقة العالمية لكماليات المساجد و كافة قواعد بيانات عمارة المساجد التي تديرها الجائزة و هي “موسكبيديا” و “أسفار” و “منابر” ، بالإضافة للمسابقتين المعماريتين الدوليتين “مسابقة مسجد الشيخ عبد اللطيف الفوزان” و “مسابقة رتال لتصميم المساجد” و اللتان سوف يتم الإعلان عنهما قريبا. وفق “أخبار 24”.

شراكة استراتيجية بين جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمعهد الأمريكي للمعماريين

أخبار محلية
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