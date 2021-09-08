80 لاعباً ومدرباً يبحثون بالدوحة المقترح السعودي إقامة كأس العالم كل عامين

تنعقد تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال هذا الأسبوع؛ اجتماعات رسمية بالعاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام.
ويدير الاجتماع- الذي سيستمر لمدة يومين بحسب “الشرق الأوسط”- مدير التطوير في “الفيفا” الفرنسي آرسين فينغر، وذلك بمشاركة نحو 80 مدرباً ولاعباً في كرة القدم، من بينهم البرازيلي رونالدو، والسعودي سامي الجابر، والعماني على الحبسي، والفرنسي تريزيغيه، والإنجليزي مايكل أوين، والأمريكي أليكسي لالاس، والأرجنتيني خافيير زانيتي، والإيفوراي دروغبا، والبرتغالي نونو غوميز.
وكان أعضاء الجمعية العمومية لـ”فيفا” قد صوتوا في مايو الماضي بالموافقة على مقترح المملكة بدراسة جدوى تغيير نظام بطولة كأس العالم لتقام كل سنتين بدلا من كل أربع سنوات، حيث حصل المقترح على موافقة 166 عضواً مقابل رفض 22 عضواً.
وستزود “المجموعة الاستشارية” الفيفا برؤية وخبرات مباشرة، كون المتناقشين شاركوا في أكثر من 30 ألف مباراة دولية وأكثر من 300 مباراة في كأس العالم، وسيعملون على مناقشة البدائل المحتملة للتنظيم الحالي للعبة بما يحقق إعطاء الفرصة لكل موهبة في كل منطقة وقارة حول العالم.
وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تبنيه الفكرة ودعمه المقترح، فيما عارضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية؛ وذلك لأسباب فنية وزمنية.
وحصل المقترح على دعم أربعة اتحادات وطنية من جنوب آسيا، هي: اتحادات بنغلاديش والمالديف ونيبال وسريلانكا، التي قالت في بيان مشترك إنها من بين 166 اتحادا وطنيا صوتت بتأييد الخطة في مؤتمر الفيفا، مبينة أن فجوة الأربع سنوات بين كأس العالم فترة كبيرة جدا، ما يتسبب في إبعاد أجيال كاملة من الموهبة.