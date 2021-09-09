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أخبار المناطق > متضررون من الباليستي الحوثي بالدمام يروون كيف ساعدتهم الجهات المعنية
09/09/2021   8:56 ص

متضررون من الباليستي الحوثي بالدمام يروون كيف ساعدتهم الجهات المعنية

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روى عدد من المتضررين جراء سقوط شظايا الصاروخ الباليستي الحـوثي بحي ضاحية الملك فهد بالدمام، تفاصيل التحرك السريع من الجهات المعنية لإنهاء معاناتهم.

وقال المتضررون وفقاً لـ”عكاظ”، إن فرق الدفاع المدني حصرت أعداد المنازل المُتضررة والتي بلغت 14 منزلاً سريعاً من أجل تعويضهم.

ولفتوا إلى أن الجهات المعنية قدمت لهم كل سُبل الراحة وخصصت لهم سكناً مؤقتاً بأجنحة فندقية، مشيرين إلى أن ما جرى بمثابة عمل جبان من قبل مليشيا الحـوثي لاستهداف الأهالي العزل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، قد كشف مؤخراً عن إصابة طفل وطفلة، وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة؛ جراء تناثر صاروخ باليستي حـوثي اعترضته الدفاعات الجوية.

متضررون من الباليستي الحوثي بالدمام يروون كيف ساعدتهم الجهات المعنية

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