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أخبار محلية > “الموارد البشرية” تستعيد حقوق سعودي متوفى تصل لـ 1.3 مليون ريال
09/09/2021   8:29 م

“الموارد البشرية” تستعيد حقوق سعودي متوفى تصل لـ 1.3 مليون ريال

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عقدت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة جلسة صلح اليوم (الخميس) استعادت خلالها حقوق عامل سعودي متوفى لصالح ورثته بنحو 1.3 مليون ريال تمثل مستحقاته النظامية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن الصلح تم بين الطرفين بعد جلستين للتسوية الودية بين وكيل المنشأة ووكيل الورثة.

وبين أن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية بين العامل وصاحب العمل والتي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة والوصول إلى حل يرضي الطرفين. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل ودي في مثل هذه القضايا تحال الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة.

“الموارد البشرية” تستعيد حقوق سعودي متوفى تصل لـ 1.3 مليون ريال

أخبار محلية
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