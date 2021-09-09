آل معمر: رغم ظروف الإصابات والإيقافات.. جاهزون لـ “تراكتور”

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، جاهزية فريقه لخوض مباراة تراكتور الإيراني ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال آسيا.
ودوّن آل معمر، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم (الخميس): “رغم ظروف الإصابات والإيقافات سنكون جاهزين للمواجهة، عبدالإله العمري تعرض للإصابة في مباراة الأخضر أمام عمان، إصابة عبدالمجيد الصليهم وتاليسكا يخضع لبرنامج علاجي، إيقافات: حمدالله، مادو، لاجامي”. وفق “أخبار 24”.
وأتم رئيس مجلس إدارة نادي النصر تغريدته بقوله: “قيمة هؤلاء اللاعبين عالية.. لكن البدلاء مميزون أيضًا”، مُذيلاً تغريدته بهاشتاق: “تراكتور يخدر النصر”.
رغم ظروف الإصابات والإيقافات سنكون جاهزين للمواجهة.
عبدالإله العمري تعرض للإصابة في مباراة الأخضر أمام عمان.
إصابة عبدالمجيد الصليهم
تاليسكايخضع لبرنامج علاجي
إيقافات
حمدالله
مادو
لاجامي
قيمة هؤلاء اللاعبين عالية .. لكن البدلاء مميزون أيضا.
— مسلي آل معمر (@musalli9) September 9, 2021