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12/09/2021   8:30 ص

خبراء تغذية يوضحون طريقة تحضير طبق سلطة صحي ومفيد

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أوضح خبراء تغذية المكونات والعناصر الغذائية المطلوب توافرها لتحضير طبق سلطة صحي ومفيد، يدعم الصحة العامة.  

وبيّن الخبراء وفقاً لـ”العربية”، أن سلطة الطبق الصحي يجب أن تكون متنوعة مثل المطاطية والمقرمشة والجافة والرطبة والناعمة، وضبط درجة الحرارة والحلاوة والحموضة، وألا يكون هناك فائض من التوابل أو الصلصات المضافة للطبق، ويجب أن تكون المكونات مكملة لبعضها البعض.  

ونصحوا بإضافة مكونات معينة إلى طبق السلطة منها البروتينات كاللحوم الخالية من الدهون، وبعض شرائح السمك المخلي، والخضراوات مثل الخس والقرنبيط والسبانخ، والبازلاء، والفاصوليا الخضراء، والملفوف.  

وأضافوا أنه يجب وضع الدهون الصحية في السلطة، مثل الأفوكادو والمكسرات، حيث إنها تساعد على تحسين الكوليسترول، وكذلك الفواكه المجففة والبذور، لاحتوائها على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والألياف، وأخيراً خبز الحبوب الكاملة المقرمش. 

خبراء تغذية يوضحون طريقة تحضير طبق سلطة صحي ومفيد

طب وتداوي
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