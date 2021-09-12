“الإنذار المبكر” ينبه بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب ممطرة بعدد من مناطق المملكة، وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن عدداً من المدن بمناطق المدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة، وعسير، ونجران، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك بدءاً من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وسحباً رعدية يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.