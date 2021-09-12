أكد المخرج والناقد السينمائي، ممدوح سالم، أن أسعار تذاكر السينما في المملكة مرتفعة مقارنة بدول عالمية وإقليمية، مبينًا أن سعر الاشتراك في منصات البث الرقمي أقل من تذاكر السينما.
وأوضح خلال لقائه على قناة “الإخبارية”، اليوم (الأحد)، أن الأسعار ليست مؤشرًا على عدم الإقبال على السينما، مدللا بذلك زيادة دور العرض السينمائية في مناطق المملكة، حيث وصلت إلى 45 بما يقارب 500 شاشة.
وأشار إلى أنه لا توجد منصة تستطيع أن تنافس السينما، لافتًا إلى أن منصة “نتفليكس” لديها ما يقارب من 200 مليون مشترك، وبالرغم من ذلك يمكن لفيلم واحد أن يحقق 200 مليون تذكرة حول العالم.
وأضاف أن هذه المنصات كان لها دور كبير خلال جائحة كورونا عندما توقفت العروض السينمائية، وكان هناك إقبال من المستخدمين حول العالم للمنصات وتحديدًا “نتفليكس”.