كشفت المواطنة وفاء صقر والتي انتشر لها مقطع فيديو أمس (السبت) وهي تقوم بالحلاقة لأطفال في منزل أسرتها، عن سبب إيقافها عن العمل قبل عام، رغم انتشار فيديو لها وقتها، ولماذا عادت الآن مرة أخرى.
وأوضحت وفاء لـ”أخبار 24″، أن الهجوم والانتقادات اللذين تعرضت لهما قبل عام، بعدما وثق رجل حلاقتها لابنه من خلال مقطع فيديو -رغم اعتزازه بما تقوم به-، تسبب في إيقافها عن العمل.
وأشارت إلى أن اتضاح الفكرة لدى المجتمع بكونها متخصصة للأطفال وليس للرجال، هو أحد أسباب توقف الهجوم عليها، وعودتها إلى العمل مرة أخرى.
وبينت أن الإقبال عليها كبير باعتبار تخصصها بحلاقة الأطفال، مضيفة بأن الطفل يتقبل العنصر النسائي ويشعر بالأمان في التعامل معه بشكل أكبر.
وذكرت، أنها شغوفة وتحب ما تقدمه في مجال الحلاقة، وأن الإقبال عليها خاصة من أمهات الأطفال يدعو للحماس للنزول بشكل قوي لسوق العمل مجددًا، حيثُ تعتزم فتح محلها الخاص كأول حلّاقة سعودية.