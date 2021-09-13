“التعليم”: 531 ألف طالب وطالبة من الصفين الأول والثاني المتوسط يؤدون اختبارات “تعزيز المهارات”

أعلنت وزارة التعليم، اليوم (الإثنين)، أن ما يقارب 531 ألف طالب وطالبة من الصفين الأول والثاني المتوسط أدوا اختبارات تعزيز المهارات حضوريا وعن بُعد، على المنصة الإلكترونية المعتمدة التي أطلقتها وزارة التعليم للمرة الأولى مطلع العام الدراسي الجديد 1443هـ.
وأدى الطلاب والطالبات اختبارات مقرري العلوم واللغة الإنجليزية، بإشراف ودعم متواصل من قبل المعلمين والمعلمات مع إتاحة الاختبار لمدة 24 ساعة.
وتهدف الاختبارات إلى قياس مهارات الطلاب ومعارفهم التي تحصّلوا عليها في المواد الأساسية للعام الدراسي الماضي 1442هـ.
وفق “أخبار 24”.