أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن يوم الخميس 16 صفر 1443هـ، الموافق 23 سبتمبر 2021؛ عطلة بمناسبة اليوم الوطني، وذلك لجميع القطاعات (العام، والخاص، وغير الربحي).
ويأتي قرار الوزارة استنادًا للمادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ووفقاً للفقرة (ب) من المادة (127) والمادة (128) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
وتحتفل المملكة في 23 سبتمبر من كل عام بذكرى توحيد البلاد، حيث أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه مؤخراً هوية اليوم الوطني الـ91 بعنوان “هي لنا دار”، في إطار توحيد الاحتفالات بجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها، حيث تُقام بهذه المناسبة العديد من الأحداث والفعاليات الترفيهية والمنوعة.
وفق “أخبار 24”.