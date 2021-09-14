بالفيديو والصور.. “أبو بكر” يقود “النصر” لربع نهائي الآسيوية بهدف أمام “تراكتور”

خطف فريق النصر فوزًا هامًا أمام نظيره الإيراني، تراكتور، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الثلاثاء) ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وسجل هدف النصر خلال المباراة لاعبه الكاميروني فينسنت أبو بكر بعد مرور 11 دقيقة من عمر الشوط الأول.
وصعد النصر بعد فوزه أمام نظيره تراكتور بهدف نظيف إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
وبدأ نادي النصر المباراة بهجوم ضاغط، وكاد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر أن يسجل هدف التقدم مبكرًا بعد تمريرة عبدالفتاح عسيري لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.
وقدم أندرسون تاليسكا تمريرة رائعة في الدقيقة “11” حولها فينسنت أبو بكر في مرمى الفريق الإيراني، معلنًا عن هدف التقدم لنادي النصر.
وأنقذ دفاع تراكتور تسديدة علي الحسن القوية في الدقيقة “20” من الشوط الأول، حيث واصل نادي النصر فرض سيطرته على مجريات المباراة.
وكاد تاليسكا أن يضيف الهدف الثاني لنادي النصر في الدقيقة “30” بعد تسديدة قوية، لكن حارس مرمى تراكتور أمسك بالكرة.
وراوغ عبدالفتاح عسيري دفاعات تراكتور ببراعة، وحاول تسجيل هدف النصر الثاني، لكن سوء الحظ وقف أمامه وارتطمت الكرة في القائم.
وحاول نادي تراكتور الهجوم في دقائق الشوط الأول الأخيرة، بحثًا عن تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.
وألغى الحكم مع بداية الشوط الثاني هدفًا للنصر بداعي التسلل.
وحاول تراكتور تعديل النتيجة بسيطرة على الكرة حتى الدقيقة (65) ولكن وسط صمود من خط دفاع نادي النصر.
وكاد يخطف النصر في الدقيقة (70) هدفًا ثانيًا عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري ولكن أبعد حارس مرمى تراكتور الكرة قبل أن تصله على حدود منطقة الجزاء.
وأجرى المدير الفني للنصر، مانو مينيز، التبديل الأول في صفوف فريقه بالدقيقة (76) بالدفع باللاعب سامي النجعي بدلًا من عبدالفتاح عسيري.
وعاد النصر ليشكل خطورة على مرمى تراكتور في الدقيقة (79) بعدما مرر فينسنت أبو بكر الكرة لزميله تاليسكا أمام منطقة جزاء تراكتور ولكن تسديدته علت المرمى. وفق “أخبار 24”.
وتصدى وليد عبدالله في الدقيقة (84) لكرة سهلة سددها لاعب تراكتور من حدود منطقة جزاء النصر.
وتوقف اللعب في الدقيقة (85) بعدما سقط لاعب النصر، عبدالإله العمري، داخل منطقة جزاء فريقه بعد كرة مشتركة مع لاعب تراكتور قبل أن يُغادر الملعب لتلقي العلاج.
ودفع مينيز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتغييرين متتاليين، بالدفع باللاعب أيمن يحيى بدلًا من تاليسكا قبل أن يدفع بمختار علي بدلًا من علي الحسن، ثم أعلن حكم اللقاء منح 4 دقائق كوقت بدل ضائع.
الهدف الاول لفريق النصر سجله اللاعب ابوبكر عند الدقيقة 11#النصر 1 – 0 #تراكتور#النصر_تراكتور#قنوات_SSC pic.twitter.com/YZnZ7TlbDU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2021