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أخبار محلية > وزير الصحة يدشن برنامج “مكّن” نموذج الرعاية الصحية الجديد
15/09/2021   3:57 م

وزير الصحة يدشن برنامج “مكّن” نموذج الرعاية الصحية الجديد

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دشّن وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم (الإثنين)، برنامج “مكّن”، نموذج الرعاية الصحية.

ويهدف البرنامج، الذي دُشن خلال حفل نظّم في مقر الهيئة بالرياض وعبر الاتصال المرئي، إلى تأهيل القوى العاملة وبناء الكفاءات في التجمعات الصحية لتمكين نموذج الرعاية الصحي الجديد.

وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية الصحية، الدكتور سامي السلمي، أن المشروع يمر بأربع رحلات (البرنامج، وجاهزية التجمعات الصحية، والمدرب، والمتدرب)، ويضم أفضل الشراكات الدولية مع مؤسسات وجامعات تعليمية عالمية، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه تمت مواءمة المشروع مع التجمعات الصحية والممارسين الصحيين، وإطلاق منصة للتعريف بنموذج الرعاية الصحية لضمان نجاح تنفيذه.

من جهته، قال وزير الصحة إن المملكة تشهد فترة تحوّل كبيرة للقطاع الصحي، وهذا التحوّل يحتاج تدريباً وتأهيلاً على نموذج الرعاية الصحية الجديد ومتطلباته، والذي يتطلب خبرات وأسلوب عمل مختلفا يحقق الكفاءة للمنظومة الصحية.

وزير الصحة يدشن برنامج “مكّن” نموذج الرعاية الصحية الجديد

أخبار محلية
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