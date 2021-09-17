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اخبار رياضية > النصر يفقد جهود “الصليهم” و”الخيبري” أمام الاتحاد.. و”السومة” يعود بعد غياب شهر
17/09/2021   12:10 م

النصر يفقد جهود “الصليهم” و”الخيبري” أمام الاتحاد.. و”السومة” يعود بعد غياب شهر

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يواصل اللاعب عبد المجيد الصليهم، الغياب عن صفوف النصر في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد غداً (السبت) ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمُحترفين، لعدم جاهزيته البدنية.

ويخضع الصليهم، لبرنامج تأهيلي للتخلص من إصابة التمزق في أربطة المفصل التي تعرض لها خلال مباراة التعاون في شهر أغسطس الماضي.

ويواجه لاعب النصر عبد الله الخيبري وفقاً لـ”الرياضية”، شبح الغياب عن مباريات فريقه المقبلة، بعدما غادر التدريبات بعد شعوره بآلام في مفصل القدم.

في السياق نفسه، عاد المحترف السوري بصفوف الأهلي عمر السومة، لقائمة فريقه استعداداً لمواجهة الفتح ضمن الجولة الخامسة أيضاً، بعدما تغيب 30 يوماً عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أمام التعاون بالجولة الثانية، حيث يتوقع أن يتواجد على دكة البدلاء في المباراة القادمة.

النصر يفقد جهود “الصليهم” و”الخيبري” أمام الاتحاد.. و”السومة” يعود بعد غياب شهر

اخبار رياضية
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