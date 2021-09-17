مسؤول بـ”سدايا” يوضح بعض الممارسات الخاطئة لبعض الجهات في عمليات جمع بيانات الأشخاص عبر التطبيقات

أوضح الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات بإدارة البيانات الوطنية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور ماجد الشمري، بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الجهات لجمع البيانات الشخصية دون إشعار أصحابها عبر عدد من التطبيقات.
وقال الشمري، إن نظام “حماية البيانات الشخصية” يُشدد على ضرورة أن تكون وسائل جمع البيانات واضحة وسهلة وخالية من أساليب الخداع، إلى جانب إيضاح الغرض من ذلك والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم إتلافها.
ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن تلك الجهات تجمع البيانات وتعمل على بناء ملفات عن الأفراد وتسوقها لجهات أخرى، وينتج عنها رسائل ومكالمات هاتفية للأشخاص. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أنه سيتم معالجة كل ممارسات التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات بالمملكة؛ لضمان حفظ البيانات الشخصية للأفراد وعدم جمعها بطرق غير واضحة.
#نظام_حماية_البيانات_الشخصية ..
د. ماجد الشمري -الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات بمكتب إدارة البيانات الوطنية بسدايا- يوضح بعض الأمثلة والممارسات الخاطئة التي تمارسها بعض الجهات من خلال بعض التطبيقات فيما يخص جمع البيانات الشخصية@SDAIA_SA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vvL8FGE0Jy
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2021