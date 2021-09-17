نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مسؤول بـ”سدايا” يوضح بعض الممارسات الخاطئة لبعض الجهات في عمليات جمع بيانات الأشخاص عبر التطبيقات
17/09/2021   12:10 م

مسؤول بـ”سدايا” يوضح بعض الممارسات الخاطئة لبعض الجهات في عمليات جمع بيانات الأشخاص عبر التطبيقات

+ = -
677

أوضح الرئيس التنفيذي لحوكمة البيانات بإدارة البيانات الوطنية بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الدكتور ماجد الشمري، بعض الممارسات الخاطئة التي تقوم بها بعض الجهات لجمع البيانات الشخصية دون إشعار أصحابها عبر عدد من التطبيقات.

وقال الشمري، إن نظام “حماية البيانات الشخصية” يُشدد على ضرورة أن تكون وسائل جمع البيانات واضحة وسهلة وخالية من أساليب الخداع، إلى جانب إيضاح الغرض من ذلك والاحتفاظ بها لفترة معينة ثم إتلافها.

ولفت خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن تلك الجهات تجمع البيانات وتعمل على بناء ملفات عن الأفراد وتسوقها لجهات أخرى، وينتج عنها رسائل ومكالمات هاتفية للأشخاص. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أنه سيتم معالجة كل ممارسات التطبيقات والمواقع الإلكترونية والمنصات بالمملكة؛ لضمان حفظ البيانات الشخصية للأفراد وعدم جمعها بطرق غير واضحة.

مسؤول بـ”سدايا” يوضح بعض الممارسات الخاطئة لبعض الجهات في عمليات جمع بيانات الأشخاص عبر التطبيقات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174796.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.