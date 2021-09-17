"الصحة": 7 أسباب تجعل تلقي الجرعة الثانية من اللقاح أمراً مهماً

حددت وزارة الصحة 7 أسباب تجعل من المهم تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للتمتع بصحة ومناعة أقوى ضد الفيروس.
وأكدت الوزارة أن الجرعة الثانية تقلل من فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتقلل كذلك أو تساهم في انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس، وتخفض احتمالية الإصابة بالفيروس بنسبة 90 %.
وأوضحت أن الجرعة الثانية تحقق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى، وتقلل فرص الإصابة بمتحور دلتا، وتحفز الغدد اللمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.
ونوهت إلى أن معظم الدول في الوقت الحالي وضعت شرطاً للراغبين بالسفر إليها بتلقي جرعتين من اللقاح لتجنب فترة العزل، داعية الجميع للمسارعة بالتسجيل لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.
وفق “أخبار 24”.