مسابقة جوائزها الحصول على ذبائح بريال شرط استخدام صورة الهوية الوطنية.. و”الأحوال المدنية” توقفها

وجّهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بإيقاف مسابقة لتطبيق إلكتروني لطلب اللحوم والذبائح المحلية، بعدما استغل التطبيق مناسبة اليوم الوطني السعودي في الترويج لمنتجاته، وطلب من المشاركين استخدام بطاقات الهوية الوطنية.
وكان التطبيق نشر إعلاناً يتضمّن مسابقة يحصل الفائز بها على ذبيحة له وذبيحة إضافية لصديقه بريال، على أن “يمنشن” المشارك بآخر رقمين من الهوية الوطنية مع صديقه على الحساب الرسمي للتطبيق.
وتفاعلا مع توجيه الأحوال المدنية قرر التطبيق تغيير شروط المسابقة، وأوضح أن السحب سيتم فقط على 3 فائزين من الذين شاركوا في المسابقة، واستبدال المسابقة ومضاعفة الجوائز، لتكون 6 ذبائح إضافية، على أن يقوم المشارك بالرد على التغريدة بعبارة أو صورة يعبّر فيها عن حبه للوطن، بدلاً من استخدامه صور بطاقة الهوية للمشاركة والفوز. وفق “أخبار 24”.
وكان مركز العناية بالعملاء في الأحوال المدنية علّق على الإعلان المذكور، موجها بحذفه وعدم استخدام رقم السجل المدني أو صور بطاقات الهوية الوطنية في الإعلانات.