هورفات: كفتا “النصر” و”الاتحاد” متساويتان

يرى المدير الفني الكرواتي السابق لفريق النصر، ألين هورفات، أن كفتي ناديه والاتحاد متساويتان بعد التعاقدات التي أبرمها الفريقان خلال الانتقالات الصيفية.
وأضاف هورفات، وفقًا لـ”الرياضية”: “ليس في النصر نقطةُ ضعف في الموسم الجاري بعد ترميم كافة خطوط الفريق، وأتوقّع أن يقاتل لاعبوه حتى النهاية لحصد لقب الدوري، ودوري أبطال آسيا”.
وأتم المدير الفني الكرواتي تصريحاته بقوله: “النصر مرشح لكل الألقاب في الفترة الجارية، كذلك أبرم الاتحاد عديدًا من الصفقات المهمة أخيرًا، لذا ستكون مباراة مثيرة وقوية”.
ويستعد نادي النصر للقاء نظيره الاتحاد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.