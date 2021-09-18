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أخبار محلية > “الأمر بالمعروف” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس
18/09/2021   3:58 م

“الأمر بالمعروف” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس

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أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن رغبتها في التعاقد على عدد من الوظائف على المرتبة السادسة. 

وقالت الهيئة إن الوظائف المعلنة عددها 49 وظيفة، وهي من الوظائف المستثناة ( رئيس مركز هيئة/ عضو هيئة)، مبينة أن التقديم سيكون عبر البوابة الإلكترونية للرئاسة اعتبارًا من غد (الأحد) ولمدة 5 أيام.

وأكدت الهيئة أن التقدم لتلك الوظائف يقتصر على الرجال فقط، فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن الوظائف النسوية.

واشترطت حصول المتقدم على مؤهل علمي (بكالوريوس) في تخصصات، أصول دين، وقانون، ودعوة، وشريعة، على ألاّ يقل التقدير عن جيد جداً.  وفق “أخبار 24”.

“الأمر بالمعروف” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس

أخبار محلية
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