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أخبار محلية > “شؤون الأسرة”: 89% من الطلاب والطالبات تلقوا لقاح “كورونا”
18/09/2021   3:58 م

“شؤون الأسرة”: 89% من الطلاب والطالبات تلقوا لقاح “كورونا”

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أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن 89% من الطلاب والطالبات حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد.

وقال المجلس إن 79.8% من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من اللقاح، فيما تبلغ نسبة المتلقين للجرعة الواحدة 16.2%.

وأكد المجلس أهمية دور الأسر في حماية أبنائها الملتحقين بالتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والإجراءات الصحية الوقائية أثناء تواجدهم في المدرسة .

وأظهرت بيانات وزارة الصحة، أن عدد جرعات لقاحات “كورونا” المعطاة حتى أمس (الجمعة) بلغت 40.58 مليون جرعة، منها 23.02 مليون جرعة أولى، و17.55 مليون جرعة ثانية.

شؤون الاسرة

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الأسرة”: 89% من الطلاب والطالبات تلقوا لقاح “كورونا”

أخبار محلية
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